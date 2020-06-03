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«С середины января»: названа дата начала эпидемии в РФ 

Алиса Селезнёва и ещё 6 39 минут назад
Коронавирус пришел в Москву в середине-конце января. Об этом в интервью порталу Habr заявил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
«Команда работает в режиме «24 на 7» с момента, как у нас это все началось. Это примерно середина января. Не знаю, кто как заметил, когда COVID пришел в Москву, но в реальности это было середина-конец января», — рассказал он.
Однако позднее Лысенко уточнил РИА Новости, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений для борьбы с возможной эпидемией.
«О пандемии коронавируса в Китае было уже известно в конце декабря. Несмотря на то, что у нас в России ещё не было зарегистрировано ни одного случая диагностированного коронавируса, город начал готовиться к этой угрозе заранее (…). И именно это я имел в виду, когда говорил про январь соответствующую фразу», — пояснил он.
При этом глава департамента информационных технологий Москвы подчеркнул, что первый официальный случай коронавируса в Москве был зафиксирован в начале марта.
Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в РФ
Как сообщал «Рамблер», Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу проводимых тестирований. Так, за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 536, из них 1842 пришлось на столицу. За все время в России COVID-19 был подтвержден у 432 277 человек в 85 регионах.
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Общество , Видео , Ситуация в мире , Эдуард Лысенко , РИА Новости , Москва
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