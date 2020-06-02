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Россиянам назвали условие для поездок за рубеж 

Lenta.ru 40 минут назад
Россиянам назвали условие для поездок за рубеж
Фото: Pixabay
Представители Росавиации назвали условия в беседе с «Парламентской газетой» для поездок россиян за рубеж в период пандемии коронавируса.
Отмечается, что регулярные международные авиаперевозки из России сейчас не выполняются, однако летают чартеры, в частности вывозные рейсы.
Так, для компенсации расходов авиакомпании имеют право открыть продажу билетов на вывозной рейс. Однако приобрести билеты на самолет могут лишь те, кто имеет разрешительные выездные документы или гражданство той страны, куда выполняется рейс.
Пересечь границу на автомобиле, поезде, речном пароходе или пешком сейчас нельзя, однако в некоторых случаях делаются исключения. Например, при поездке на похороны близкого родственника.
Также границу могут пересечь те, кто имеет иное гражданство или вид на жительство в другой стране, работает в компаниях, которые строят в других странах объекты критически важных энергетических инфраструктур. Кроме того, пересечь границу могут граждане, проживающие постоянно в Калининградской области.
Выезжать и возвращаться в Россию могут работники структур, закрепленных за рубежом. Например, работники дипломатического корпуса и представительств России в международных организациях, члены официальных делегаций. В этот список также входят военнослужащие и персонал военных баз, дислоцированных в других странах.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе озвучила сроки возобновления поездок за границу. По ее словам, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж.
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Общество , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Росавиация , Парламентская газета
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