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Инин требовал от жены утопить детей 

Алиса Селезнёва 18 минут назад
Инин требовал от жены утопить детей
Фото: WIkipedia
Писатель Аркадий Инин в студии программы «Судьба человека» назвал себя дураком и рассказал, что в требовал от жены сыновой, а от невесток внуков и обещал «топить девочек».
По словам Инина, у него двое сыновей, а с женой они праздную бриллиантовую свадьбу.
«По молодости не очень понимаешь, что такое дети. Но это — счастье. Я много лет назад сказал, чтобы жена рожала только пацанов, а девок будем топить. И невестке это сказал. Молодой дурак был», — заявил он.
Писатель и сценарист подчеркнул, что сейчас очень хотел бы, чтобы у него была дочь или внучка.
«Девочка с косичками, бантиками. За нос меня таскала: «Деда, деда». Была бы радость», — заявил он.
По словам Инина, его очень расстраивает то, что он не может приехать на Украину, на могилу к своей матери, так как признан «опасным для украинской государственности».
«Потому, что я выступал в Крыму с концертами. Я там вырос, работал и не могу приехать», — отметил он.
«Рамблер» писал, что ранее Минкульт Украины обнародовал «черный список» деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности», в их число были включены, в том числе и певцы Олег Газманов и Лев Лещенко, актеры Михаил Боярский и Леонид Ярмольник.
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Комментарии
Общество , Леонид Ярмольник , Лев Лещенко , Михаил Боярский , Аркадий Инин , Олег Газманов , Минкультуры
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