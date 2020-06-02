Инин требовал от жены утопить детей 

Писатель Аркадий Инин в студии программы «Судьба человека» назвал себя дураком и рассказал, что в требовал от жены сыновой, а от невесток внуков и обещал «топить девочек».

По словам Инина, у него двое сыновей, а с женой они праздную бриллиантовую свадьбу.

«По молодости не очень понимаешь, что такое дети. Но это — счастье. Я много лет назад сказал, чтобы жена рожала только пацанов, а девок будем топить. И невестке это сказал. Молодой дурак был», — заявил он.

Писатель и сценарист подчеркнул, что сейчас очень хотел бы, чтобы у него была дочь или внучка.

«Девочка с косичками, бантиками. За нос меня таскала: «Деда, деда». Была бы радость», — заявил он.

По словам Инина, его очень расстраивает то, что он не может приехать на Украину, на могилу к своей матери, так как признан «опасным для украинской государственности».