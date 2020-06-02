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У 500 журналистов в России выявили коронавирус 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
У 500 журналистов в России выявили коронавирус
Фото: globallookpress.com
У 500 российских журналистов выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, пятеро заболевших скончались. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
«У 500 выявлено. И пять умерших», — приводит РИА Новости ответ Волина на вопрос о новых данных по заболевшим коронавирусом журналистам.
В середине мая глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявлял, что в стране 200 заболевших представителей СМИ.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.
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