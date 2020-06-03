«Громко кашляет и ест»: Россию ждет вспышка разводов

Число бракоразводных процессов вырастет по окончании пандемии COVID-19, заявил глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Он считает, что некоторые супружеские пары не выдержат конфликтов, возникших в четырех стенах. К поссорившимся из-за пандемии добавятся и те, кто давно решил развестись, но не шел подавать заявление в связи со страхом перед коронавирусной инфекцией, сообщили психологи «Газете.Ru». Как разводы стали глобальной проблемой на фоне COVID-19 — в материале «Газеты.Ru».

Конфликты в четырех стенах

Российские суды ожидает множество бракоразводных процессов после окончания пандемии COVID-19, заявил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко РИА «Недвижимость».

Он считает, что к наплыву граждан, желающих расторгнуть брак, приведут конфликты, возникшие между супругами в домашних условиях во время действия ограничительных мер, введенных в России в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Могу прогнозировать, что некоторых споров в связи с пандемией действительно станет больше. <…> Самоизоляция — очень трудное испытание и, к сожалению, далеко не все семьи с ним справились», — сообщил эксперт.

Рост числа разводов прогнозирует и психотерапевт Алексей Санников . Тем не менее он подчеркнул — нельзя списывать каждое разногласие, возникшее между супругами, на пандемию.

«После самоизоляции в ЗАГСы для разводов и регистрации браков пойдут не только те, кто пришел к этому решению за время пандемии, но и те, кто планировал это раньше. Однако статистика этих различий не заметит и покажет нам огромный всплеск как свадеб, так и разводов. Оценивать такие показатели будет некорректно сразу на пике, так как по факту цифры будут совсем другие», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

С ним согласился психолог и член Российского общества психиатров (РОП) Алексей Абрамов

«Возможно некоторое увеличение числа разводов из-за того, что люди не шли подавать заявление во время пандемии, но это касается вообще любых сфер. Сейчас везде будет небольшой подъем численности посещений по разным вопросам, а потом произойдет коррекция», — отметил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Он уверен: постоянное совместное пребывание в четырех стенах не могло вызвать новые недопонимания между возлюбленными.

«Самоизоляция не вызвала какие-то проблемы — она лишь обостряет те, что уже имели место. Может быть, об этих проблемах супруги не подозревали до самоизоляции, но это говорит лишь о том, что теперь их развод наступит быстрее. Но и без самоизоляции дело рано или поздно дошло бы до расторжения брака», — сказал Абрамов.

При этом конфликты, которые возникли дома при соблюдении ограничительных мер, могут продолжаться и после их снятия, считает психотерапевт Санников.

«Все сидят дома, общаются друг с другом больше, чем обычно, на фоне чего возникают конфликты и недопонимание. Вследствие этого у людей появляется больше невротических реакций, которые сохранятся и после выхода из самоизоляции. Как показывает практика, за пандемией, как и за любым кризисом, последуют безработица и безденежье. Далее, как следствие, стресс, алкогольные возлияния, помутненное сознание, конфликты и рукоприкладство», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Повальные разводы за рубежом

Отметим, что рост числа разводов долгое время после пандемии наблюдался в Китае. Об этом рассказывало издание The Global Times со ссылкой на местных чиновников.

В качестве примера СМИ привело один из офисов ЗАГС в городе Дажоу провинции Сычуань, где за три недели после снятия ограничений было подано 300 заявлений на расторжение брака. Администратор отдела Лю Сиюн отметил, что в «докоронавирусную эпоху» такого не было.

Он считает, что семьи не выдержали испытания самоизоляцией.

«Пары начинают проводить все время вместе и ссориться по каждому поводу», — пояснил он.

Такую же ситуацию зафиксировали в городе Сиань провинции Шэньси — в этой местности разрешено согласовывать не больше 10 разводов в день. Однако по окончании пандемии за одни сутки в местный ЗАГС поступало около 14 заявлений от граждан. Сотрудник данного отдела отметил, что еще до окончания карантина многие обращались к ним с просьбами назначить дату развода по телефону.

То же самое произошло и в Турции, но еще до окончания пандемии — в апреле 2020 года. Тогда местный адвокат Энгин Кара сообщил о том, что с начала карантина к нему с просьбой о помощи в бракоразводном процессе обратилось гораздо больше людей, чем до вспышки COVID-19.

«Число людей, которые звонят в наш офис с просьбой о разводе, увеличилось в четыре раза по сравнению с январем», — сообщил он местному изданию Daily Sabah.

В Японии на фоне пандемии вошел в моду термин «коронный развод» — под таким хештегом граждане страны пишут посты в соцсетях c жалобами на своих супругов.

«Громкий голос моего мужа. Он громко кашляет и ест. Телевизор громко включен весь день. Мой муж храпит, когда он лежит посреди гостиной. Я мирилась с этим в течение 10 дней. Сколько еще дней это продлится? Мой душевное состояние останется в норме?» — высказалась одна из японских жен на своей странице в Twitter под хештегом #коронный развод.

И такие посты за этой подписью часто встречаются в данной соцсети.

«Легче ли развестись? Это освежит меня? Я хочу избавиться от всех моих забот. Я хочу открыть себя заново. Мне надоело, что ты на меня смотришь», — написала еще одна японка.

В США уверены, что та же участь ждет многих американцев.