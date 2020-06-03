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Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян 

Lenta.ru и ещё 14 23 минуты назад
Онищенко сделал заявление о тотальной вакцинации
Фото: ТАСС
Тотальная вакцинация граждан от коронавируса не будет проводиться. Об этом в интервью с телеканалом «Звезда» рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает ТАСС.
По его словам, после появления вакцины от COVID-19 в первую очередь ее предоставят россиянам из группы риска по медицинским показаниям.
«Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения», — подчеркнул Онищенко.
В ходе того же интервью дал совет выезжающим за границу россиянам. Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. При наличии иммунитета, по словам медика, можно ехать в любую страну. А вот если его нет — лучше воздержаться от поездок.
Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.
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Общество , Геннадий Онищенко , ТК "Звезда" , ИТАР-ТАСС
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