Россиянам уточнили дату начала полетов за рубеж

По словам Базыкина, он участвует в обсуждениях на уровне МИД , поэтому в курсе ситуации.

«Это они так, с запасиком берут август, но я думаю, что на самом деле пораньше немножко», — сказал он Ura.ru.

Пилот также заявил, что если полёты за границу не возобновятся летом, то «можно уже и не начинать летать».

Финансовое положение авиаперевозчиков очень сложное: они используют самолёты по схемам лизинга, а стоимость машин превышает миллиард рублей, подчеркнул он. Эти платежи за время простоя никто не отменял.