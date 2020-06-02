Российские авиакомпании могут возобновить рейсы из РФ в другие страны уже с 15 июля, заявил в беседе с корреспондентом Ura.ru заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Авиатор сослался на информацию, полученную от собственных источников в Министерстве иностранных дел РФ.
Базыкин назвал подобное развитие событий вполне реальным сценарием. Он подчеркнул, что участвует в определенных обсуждениях, в которых звучат планы о запуске международного авиасообщения в августе.
«Это они так, с «запасиком» берут август, но я думаю, что на самом деле пораньше немножко», — отметил пилот, предположив, что первые полеты состоятся уже 15 июля.
При этом летчик добавил, что промедление в этом вопросе грозит разорением отечественным авиакомпаниям, которые несмотря на отсутствие рейсов продолжают оплачивать лизинг своих авиапарков.
«Если не начнут летать в августе, то можно уже, наверное, и не начинать летать», — подытожил Базыкин.
В середине мая, как сообщал «Рамблер», отечественный лоукостер «Победа» принял решение о возобновлении полетов внутри страны. С начала апреля авиакомпания приостанавливала свою деятельность из-за угрозы распространения коронавируса.