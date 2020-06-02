Названо условие возвращения к привычной жизни 

Жизнь в России станет привычной, когда появится вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 или лекарство для ее лечения. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялся онлайн-конгресс «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». Мурашко принял в нем участие. В ходе мероприятия он заявил, что жизнь в России вернется в привычное русло, если будет получена медицинская технология, управляемая с помощью медикаментов.

«Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией (с распространением коронавирусной инфекции. — Прим. ред.)», — добавил он.