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Названо условие возвращения к привычной жизни 

Артём Кульша и ещё 6 1 час назад
Названо условие возвращения к привычной жизни
Фото: Рамблер
Жизнь в России станет привычной, когда появится вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 или лекарство для ее лечения. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялся онлайн-конгресс «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». Мурашко принял в нем участие. В ходе мероприятия он заявил, что жизнь в России вернется в привычное русло, если будет получена медицинская технология, управляемая с помощью медикаментов.
«Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией (с распространением коронавирусной инфекции. — Прим. ред.)», — добавил он.
30 мая Министерство здравоохранения России зарегистрировало первое лекарство для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир». «Авифавир» — препарат прямого противовирусного действия. Он был разработан японской компанией Toyama Chemical. Производитель утверждает, что эффективность «Авифавира» при лечении COVID-19 высокая.
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Комментарии
Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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