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В России провели больше 11 млн тестов на коронавирус 

Газета.Ru 1 час назад
В России провели больше 11 млн тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
В российских лабораториях провели больше 11 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал "стопкоронавирус.рф".
Так, за последние сутки было проведено 228,5 тысяч тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением остаются 304 657 человек.
По данным на 1 июня в России выявили 414 878 случаев коронавируса, 175 877 пациентов выздоровели, 4 855 скончались.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , ВОЗ
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