В России провели больше 11 млн тестов на коронавирус 

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В российских лабораториях провели больше 11 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал "стопкоронавирус.рф".

Так, за последние сутки было проведено 228,5 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 304 657 человек.

По данным на 1 июня в России выявили 414 878 случаев коронавируса, 175 877 пациентов выздоровели, 4 855 скончались.