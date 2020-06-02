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Минобороны испытает вакцину от коронавируса на военных 

BFM.RU и ещё 31 1 час назад
Минобороны испытает вакцину от коронавируса на военных
Фото: РИА Новости
Минобороны объявило о начале испытаний на добровольцах российской вакцины от коронавируса. В тестировании будут задействованы 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, сообщает «Интерфакс».
В разработке также участвовали военные — сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе этого института. 3 июня первая группа добровольцев приступит к медицинскому обследованию и подготовке к эксперименту.
Ранее в 48-м ЦНИИ испытывались вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальная вакцина от гриппа.
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Общество , Министерство обороны , Интерфакс
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