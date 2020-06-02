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Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео 

Вадим Дроздов 56 минут назад
В Краснодаре в баре "Архитектор" была устроена несанкционированная вечеринка. Девушки пришли в вечерних платьях. Гости танцевали под музыку и пили коктейль "Корона". Никто при этом не соблюдал "масочный" режим. Все происходящее участники вечеринки активно выкладывали в социальные сети. Такое дерзкое нарушение режима самоизоляции повлекло за собой проверку со стороны правоохранительных органов. Сотрудники заведения факт проведения мероприятия отрицают. По словам одного из представителей бара, скопление людей на улице возле "Архитектора" произошло из-за большого количества заказов — гостям приходилось ждать по 30-40 минут. А музыка в заведении играет постоянно.
Общество , Видео , МВД , Краснодар
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