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Опубликованы новые правила планового приема в больницах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 35 35 минут назад
Опубликованы новые правила планового приема в больницах
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции при восстановлении профильной деятельности медицинских организаций.
«В условиях поэтапного возобновления деятельности предприятий и организаций, а также снятия ограничительных мероприятий, связанных с эпидемическим распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает разработать в субъекте план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному восстановлению профильной деятельности медицинских организаций», — говорится в документе на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что в регионе должно быть предусмотрено функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля. «Организацию поступления больных с соблюдением мер социального дистанцирования (в инфекционных и детских стационарах — только через приемно-смотровые боксы), оборудование при приемных отделениях диагностических палат (изоляторов)», — уточняется в рекомендациях.
Весь медперсонал медорганизации будет обязан пройти обследование на COVID-19 перед началом работы по профилю.
В целях безопасности также рекомендовано ограничить посещение пациентов в медучреждениях. Пациенты, которых госпитализируют планово, также должны сдать тест на коронавирус.
«При госпитализации в плановом порядке предусмотреть проведение лабораторного обследования методом ПЦР на носитель вируса SARS-CoV-2 на догоспитальном этапе (не ранее семи дней до поступления)», — говорится в документе.
Если же госпитализация была экстренной, то отбор проб для поведения исследований проводится в приемном отделении стационара, а пациента до получения результатов размещаются в изоляторах или в палатах, где не более двух коек.
Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Также разработаны рекомендации по постепенному открытию храмов, мечетей, синагог и других религиозных учреждений. Кроме того, Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. Ведомство также разработало рекомендации для гостиниц и хостелов.
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Общество , Другое , Минкультуры , Роспотребнадзор
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