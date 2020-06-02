Дочь Зейналовой госпитализировали

Публикация от svetlanazey Зейналова Светлана (@svetlanazey) 1 Июн 2020 в 2:51 PDT

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Светлана Зейналова не уточнила, что случилось с дочерью, отметив только, что малышку осмотрел хирург.