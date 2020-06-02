Дочь Зейналовой госпитализировали

Телеведущая Светлана Зейналова рассказала в Instagram, что ее двухлетняя дочь была госпитализирована в Морозовскую детскую больницу в Москве.
«Так получилось, что день защиты детей мы с Вероникой неожиданно встретили в больнице (…) Так что я в прямом смысле, с помощью врачей и медперсонала, защищаю своего ребёнка», — рассказала телеведущая.
Светлана Зейналова не уточнила, что случилось с дочерью, отметив только, что малышку осмотрел хирург.
«Рамблер» писал, что ранее ведущая программы «Доброе утро» Светлана Зейналова провела в соцсети прямой эфир с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе. В ходе него Ломидзе пояснила, что не стоит ожидать возобновления международного туризма раньше осени.