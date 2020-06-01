Раскрыто условие отдыха в Крыму

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Названо условие допуска туристов на отдых в Крыму 

News.ru 12 минут назад
Туристы приезжающие на отдых в Крым, должны будут однократно сдать тест на коронавирус. Анализ будут брать заезде в гостиницу. Такие рекомендации содержатся в обновлённых требованиях Роспотребнадзора.
На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения, — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее власти региона обратились в правительство с просьбой смягчить требования к отдыхающим. Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 15 июня. Курортный сезон в Крыму будет запускаться в три этапа. Пока отдых на полуострове доступен только местным жителям, передаёт «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева заявила о вероятном снижении цен на отдых в Крыму. По её словам, в этом сезоне не будет туристов с крупными суммами. Бизнесу необходимо подстроиться под изменения.
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Общество , Видео , Сергей Аксенов , Юлия Артемьева , Роспотребнадзор , Интерфакс , Республика Крым
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