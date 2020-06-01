Раскрыто условие отдыха в Крыму

Туристы приезжающие на отдых в Крым , должны будут однократно сдать тест на коронавирус. Анализ будут брать заезде в гостиницу. Такие рекомендации содержатся в обновлённых требованиях Роспотребнадзора

На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения, — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее власти региона обратились в правительство с просьбой смягчить требования к отдыхающим. Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 15 июня. Курортный сезон в Крыму будет запускаться в три этапа. Пока отдых на полуострове доступен только местным жителям, передаёт «Интерфакс».