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Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России в 13 раз 

Lenta.ru 1 час назад
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID в 13 раз
Фото: РИА Новости
Темпы заболеваемости коронавирусом в России снизились в 13 раз. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
По словам Поповой, тем прироста составляет около двух процентов в сутки по стране.
Глава Роспотребнадзора добавила, что коэффициент распространения коронавируса по стране также уменьшился и в течение последних двух недель не превышает единицы, однако «был больше трех».
На 1 июня в Росси выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 4855 человек, выздоровели — 175 877.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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