Попова заявила о снижении заболеваемости COVID в 13 раз

По словам Поповой, тем прироста составляет около двух процентов в сутки по стране.

Глава Роспотребнадзора добавила, что коэффициент распространения коронавируса по стране также уменьшился и в течение последних двух недель не превышает единицы, однако «был больше трех».

На 1 июня в Росси выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 4855 человек, выздоровели — 175 877.