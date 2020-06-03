В Кузбассе за сутки выявили 22 случая коронавируса 

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У 22 жителей Кузбасса за сутки подтвердился коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев

"Еще у двадцати двух пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Пятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже двести пятьдесят один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса триста восемьдесят больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , одиннадцать новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, три — в Междуреченске, по два — в Белово, Кемерово, Новокузнецком районе, по одному — в Прокопьевске и Юрге. Среди новых выздоровевших семь жителей Новокузнецка, трое — из Белово, по двое из Прокопьевска и Анжеро-Судженска, один из Кемерово.

По данным на среду, в Кузбассе выявлено 638 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 251 выздоровел. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9623 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.