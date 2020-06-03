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В Кузбассе за сутки выявили 22 случая коронавируса 

РИА Новости и ещё 23 2 часа назад
В Кузбассе за сутки выявили 22 случая коронавируса
Фото: РИА Новости
У 22 жителей Кузбасса за сутки подтвердился коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати двух пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Пятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже двести пятьдесят один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса триста восемьдесят больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, одиннадцать новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, три — в Междуреченске, по два — в Белово, Кемерово, Новокузнецком районе, по одному — в Прокопьевске и Юрге. Среди новых выздоровевших семь жителей Новокузнецка, трое — из Белово, по двое из Прокопьевска и Анжеро-Судженска, один из Кемерово.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 638 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 251 выздоровел. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9623 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Общество , Ситуация в мире , COVID-19 , Сергей Цивилев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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