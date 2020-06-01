Кузнецова пожаловалась Путину на органы опеки

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова пожаловалась главе государства Владимиру Путину на работу органов опеки — число жалоб увеличилось на 23%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление она сделала на встрече президента с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
«На 23% выросло число обращений с жалобами на работу этих структур (органов опеки). Наши проверки, мониторинг, который мы провели в регионах, подтверждает системные сбои в работе этой структуры. Более того, прокурорские проверки, работа следственных органов также дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры», — сказала Кузнецова.
Омбудсмен заявила о необходимости реформирования системы органов опеки и попечительства.
Ранее Кузнецова в интервью «Парламентской газете» предложила консолидировать сиротские учреждения в руках одного ведомства. Это, по ее словам, нужно для того, «чтобы обеспечить преемственность воспитательных, реабилитационных и иных программ помощи конкретному ребенку».