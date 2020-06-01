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В России около 10 тысяч детей имеют ВИЧ-инфекцию 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Названо число ВИЧ-инфицированных детей в России
Фото: Reuters
В России у десяти тысяч детей обнаружена ВИЧ-инфекция. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин, передает РИА "Новости".
По его словам, эта цифра держится на протяжении нескольких лет и практически не меняется.
Он отметил, что в год заражаются порядка 250 детей от инфицированных матерей.
Воронин уточнил, что сейчас подростки среди детей с ВИЧ составляют 50%.
Он также добавил, что существует три наиболее уязвимых группы, которые легко могут заразиться коронавирусной инфекцией: беременные женщины, дети с ВИЧ-инфекцией, пациенты с иммунодефицитом.
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