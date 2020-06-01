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В России нашли пользу от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В России нашли пользу от коронавируса
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса может способствовать развитию туризма в России. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в прямом эфире на YouTube-канале Общественной службы новостей.
По словам Волкова, ситуация, при которой для россиян временно невозможен выезд за границу, может принести пользу для туристического бизнеса внутри страны — если создать «условия для отдыха граждан».
«Мы прогнозируем рывок во внутреннем туризме. Где-то это будет внутрирегиональный туризм, если соседние регионы находятся под эпидемиологическим давлением (…) Сейчас самое время обратить внимание на Россию», — отметил эксперт.
Он добавил, что развитие туризма в России в условиях пандемии возможно только при введении программ государственной поддержки: лизинговых каникул и отсрочки для транспортных компаний, каршеринга, такси и туристических автобусов, а также снижения налогов для предприятий.
«Так мы сможем добиться того, чтобы через несколько лет в России был другой уровень туризма по объему и доходам предприятий. Нужно работать над продвижением страны, показывать ее людям», — сказал вице-президент ОСИГ.
Основным риском для туристического рынка, по словам эксперта, остается вероятность второй волны коронавируса, которую прогнозируют осенью. В случае, если в стране снова введут жесткие ограничения, большинство предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса может обанкротиться или перейти на полулегальную деятельность.
«Для того, чтобы компенсировать убытки, понесенные за время пандемии, нам бы хотелось продлить туристический сезон до октября-ноября. Если он не продлится в курортных городах, и все уйдут без денег на зиму, то в следующем году в стране останется всего 10-20 процентов крупных компаний», — подытожил Алексей Волков.
25 мая премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан пока повременить с поездками за границу. Глава правительства призвал граждан провести отпуска внутри страны, чтобы избежать риска завоза коронавирусной инфекции.
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Комментарии 1
Общество , Алексей Волков , Михаил Мишустин
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