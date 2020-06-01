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Российский врач рассказал о влиянии постоянного ношения масок на здоровье 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Врач рассказал о влиянии ношения масок на здоровье
Фото: РИА Новости
Постоянное ношение маски может повлиять на здоровье и вызвать тяжелые патологии дыхательных органов. Об этом рассказал хирург-отоларинголог Андрей Боклин, передает радиостанция «Говорит Москва».
По словам Боклина, носить маски и перчатки рекомендуется только в общественных местах с крупным скоплением людей. Врач отметил, что носить перчатки и маски на улице, а также заниматься в них спортом — «большая глупость».
Боклин уточнил, что если весь день носить маску, то к вечеру можно почувствовать недомогание. Он добавил, что постоянное ношение этого средства защиты может привести к гипоксии, обострению хронической бронхолегочной патологии, а также формированию астмы.
Ранее врач-вирусолог Виктор Ларичев заявил, что строительные респираторы могут стать более надежной альтернативой маскам, потому что они плотнее прилегают к лицу и задерживают более мелкие частицы. Он уточнил, что для защиты от инфекции помогают оба средства, поскольку вирус вылетает в виде маленьких капель при чихании, кашле и разговоре, но саму вирусную частицу маска не задержит, так как в ней «слишком большие поры».
На 1 июня в Росси выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 4 855 человек, выздоровели — 175 877.
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Общество , Радиостанция "Говорит Москва"
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