В России коронавирус выявили у более 400 журналистов 

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что больше 400 российских журналистов выявили коронавирус, пятеро скончались. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, в России от коронавируса умерли пять журналистов. При этом Соловьев отметил, что в Калининграде, возможно, скончался еще один корреспондент от коронавируса, однако, это пока не установлено.

"Количество заболевших — это более 400 человек, подавляющее большинство болеет в легкой форме", — добавил он.

Также председатель СЖР рассказал, что по данным Международной федерации журналистов, в мире умерли от коронавируса больше 600 журналистов из 30 стран.