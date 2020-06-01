Врач рассказал о снижении активности коронавируса 

Специалист усомнился в возможности второй волны эпидемии COVID-19 в Италии

Главный врач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо рассказал о снижении активности коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, в последнее время в анализах больных COVID-19 наблюдается пониженное число копий вируса, что говорит о снижении вирусной нагрузки.

«Мазки, взятые в течение последних десяти дней, показали количественную вирусную нагрузку, которая бесконечно мала в сравнении с той, что была выявлена месяц или два месяца назад», — заявил медик в эфире RAI Television.

Кроме того, главврач больницы усомнился в возможности второй волны эпидемии в Италии и призвал граждан страны не паниковать.