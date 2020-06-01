Италия готова принимать туристов из РФ с 15 июня 

Италия готова принимать туристов из России с 15 июня и рассчитывает, что российские власти к этому времени пойдут на открытие границы. Об этом заявил глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано. По его словам, Италия не планирует вводить обязательные справки для въезда туристов в страну, передает ТАСС.

Тем временем, глава итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо допустил ответные меры против стран, не открывших въезд для итальянцев после снятия карантина из-за коронавируса. По его словам, «игра начнется 3 июня», когда Италия отменит карантин по прибытии из стран Шенгена и Великобритании. Дипломат объявил, что намерен на следующей неделе посетить ряд европейских столиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли принято решение об открытии границ РФ для иностранцев до 24 июня, но режим закрытых границ не распространяется на официальных гостей парада Победы.

Карантин в Италии был объявлен с 10 марта. При этом официально Италия не закрывала границ, минимальное сообщение с рядом европейских стран сохранялось по неотложным причинам.