В июне россиян ждут дополнительные выходные в связи с Днем России и проведением парада Победы. Об этом сообщает «Царьград».

День России, 12 июня, в 2020 году выпал на пятницу. Таким образом, на следующей неделе россияне будут отдыхать три дня подряд: в пятницу, 12 июня, субботу, 13 июня, и воскресенье, 14 июня.

Чуть более чем через неделю будет еще один дополнительный нерабочий день — среда, 24 июня. Его объявили в связи с переносом на этот день парада Победы с 9 мая.