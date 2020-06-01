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Россиян предупредили о новых нерабочих днях в июне 

Мария Иванова и ещё 1 1 час назад
В июне россиян ждут дополнительные выходные в связи с Днем России и проведением парада Победы. Об этом сообщает «Царьград».
День России, 12 июня, в 2020 году выпал на пятницу. Таким образом, на следующей неделе россияне будут отдыхать три дня подряд: в пятницу, 12 июня, субботу, 13 июня, и воскресенье, 14 июня.
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Чуть более чем через неделю будет еще один дополнительный нерабочий день — среда, 24 июня. Его объявили в связи с переносом на этот день парада Победы с 9 мая.
Как писал «Рамблер», ранее президент Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы, перенесенный из-за коронавируса, состоится 24 июня. Он поручил главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить строгий режим безопасности, чтобы свести возможные риски к минимуму.
В Минтруда отмечали, что 24 июня будет считаться нерабочим днем, а не праздничным днем или выходным. Поэтому работу в этот день будут оплачивать в обычном, а не повышенном размере.
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Общество , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , Минтруд
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