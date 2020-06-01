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Людей младше 65 предупредили об угрозе коронавируса 

Мария Иванова и ещё 64 1 июня 2020
В Москве 101-летняя пациентка вылечилась от COVID-19
Фото: ТАСС
Более 80 процентов москвичей, у которых коронавирус выявили за последние сутки, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние 24 часа в городе выявили 2 297 новых случая коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 183 088 человек с коронавирусом, 82 239 из них выздоровели, 2 553 умерли.
По подсчетам врачей, 43,6 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 7,3 процента — дети. Около 32,7 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 9,8 процента — от 66 до 79 лет, 6,6 процента — старше 80 лет.
Как писал «Рамблер», ранее в правительстве заявили, что средний возраст заразившихся коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.
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Общество , Новости Москвы , Коронавирус
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