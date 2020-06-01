Глава Чувашской митрополии умер от пневмонии

Все новости на карте

Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался в больнице с пневмонией, сообщает в понедельник пресс-служба Чувашской митрополии.

"На 90-м году жизни отошел ко Господу Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, у него была диагностирована двусторонняя пневмония", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте митрополии.

Уточняется, что митрополит Варнава был доставлен в городскую больницу, а затем переведен в реанимацию.

Высокопреосвященнейший Варнава (Кедров), митрополит Чебоксарский и Чувашский родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. 25 февраля 2001 года был возведен в сан митрополита.