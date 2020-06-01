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В Карелии умер третий пациент с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Карелии умер третий пациент с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Женщина 1966 года рождения с подтвержденной коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями скончалась в Карелии, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
По состоянию на 1 июня в республике подтверждено 453 случая COVID-19 (+8 за сутки). За все время 178 человек выздоровели, трое — скончались.
"Друзья, к сожалению, число жертв коронавируса в нашей республике увеличилось: сегодня ночью скончалась жительница Лахденпохьи 1966 года рождения. У женщины была тяжелая пневмония, она находилась на искусственной вентиляции лёгких. Сопутствующие тяжелые хронические заболевания бронхо-легочной системы и сердечная недостаточность осложняли лечение", — написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
Женщина проходила лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов в Петрозаводске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Происшествия , Артур Парфенчиков , Республика Карелия
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