В Карелии умер третий пациент с коронавирусом 

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Женщина 1966 года рождения с подтвержденной коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями скончалась в Карелии , сообщил глава региона Артур Парфенчиков

По состоянию на 1 июня в республике подтверждено 453 случая COVID-19 (+8 за сутки). За все время 178 человек выздоровели, трое — скончались.

"Друзья, к сожалению, число жертв коронавируса в нашей республике увеличилось: сегодня ночью скончалась жительница Лахденпохьи 1966 года рождения. У женщины была тяжелая пневмония, она находилась на искусственной вентиляции лёгких. Сопутствующие тяжелые хронические заболевания бронхо-легочной системы и сердечная недостаточность осложняли лечение", — написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

Женщина проходила лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов в Петрозаводске.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф