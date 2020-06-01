Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России проведено почти 11 млн тестов на коронавирус 

Газета.Ru 1 час назад
В России проведено почти 11 млн тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
В России проведено уже более 10,9 млн тестов на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За минувшие сутки было сделано 279 тыс. исследований.
В ведомстве также рассказали, что в стране в настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение COVID-19 остаются порядка 304 тысяч граждан.
По последним данным, в России выявлено 405 843 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Газета.Ru: последние новости
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса Названа новая группу риска для коронавируса Названа новая группу риска для коронавируса Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Общество , ВОЗ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
Видео
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
00:47
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
Происшествия
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение