В России проведено почти 11 млн тестов на коронавирус 

России проведено уже более 10,9 млн тестов на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора

За минувшие сутки было сделано 279 тыс. исследований.

В ведомстве также рассказали, что в стране в настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение COVID-19 остаются порядка 304 тысяч граждан.

По последним данным, в России выявлено 405 843 случаев заражения новым коронавирусом.