В Кузбассе выявили 44 новых случая COVID-19 

Количество заразившихся коронавирусом за последние сутки в Кузбассе достигло 44 человек, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева

"Еще у 44 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 233 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 349 больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , 32 новых случая выявлено в Новокузнецке, шесть — в Кемерово, по два — в Белово и Междуреченске, по одному — в Прокопьевске и Кемеровском районе. Среди новых выздоровевших два жителя Юрги, по одному — из Белово и Анжеро-Судженска.

По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 589 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 233 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.

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