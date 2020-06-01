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Россиянам с детьми начали платить 

Lenta.ru и ещё 19 1 час назад
Россиянам с детьми начали платить
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые выплаты россиянам с детьми, передает РИА Новости. В фонде уточняют, общая сумма выделенных средств сейчас составляет 146 миллиардов рублей.
Речь идет о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. По данным ПФР, поддержку получили 10,2 миллиона семей. Это почти половина из тех, кто имеет право на поддержку по указу президента.
На выплаты Минфин выделил 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей. Такие выплаты обеспечены по распоряжению президента Владимира Путина, они стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.
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Общество , Другое , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Минфин , РИА Новости
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