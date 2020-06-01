Россиянам с детьми начали платить 

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые выплаты россиянам с детьми, передает РИА Новости. В фонде уточняют, общая сумма выделенных средств сейчас составляет 146 миллиардов рублей.

Речь идет о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. По данным ПФР, поддержку получили 10,2 миллиона семей. Это почти половина из тех, кто имеет право на поддержку по указу президента.