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В Бурятии за сутки выявили 24 случая COVID-19 

РИА Новости и ещё 8 52 минуты назад
В Бурятии за сутки выявили 24 случая COVID-19
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 24 и достигло с момента начала пандемии 1587 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Бурятии получают лечение 672 человека с коронавирусной инфекцией. По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 2 июня зарегистрировано 1587 (+24) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ — 861", — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что выздоровели 905 человек, умерли 10 пациентов. В стационарах сейчас находится 498 больных, в том числе 44 ребенка. Состояние детей — удовлетворительное. На амбулаторном лечении 174 пациента с легким течением заболевания.
В реанимации 17 человек, в том числе на ИВЛ пять человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , COVID-19 , Роспотребнадзор , Республика Бурятия
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