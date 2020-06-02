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На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков 

ТАСС и ещё 10 32 минуты назад
На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков
Фото: ТАСС
Коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков горно-обогатительного комбината (ГОК) "Аметистовое", входящего в группу компаний "Золото Камчатки".
Факт заражения сотрудников удалось выявить во время прохождения ими режима самоизоляции после прибытия на полуостров, сообщил врио главы Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
"Сегодня у 29 вахтовых рабочих ГОК "Аметистовое" подтвердился коронавирус. Все они проходили 14-дневную обсервацию, отобранные тесты позволили выявить заболевание до отправки на ГОК. Благодаря четкому соблюдению установленных требований к завозу рабочих нам удалось предотвратить вспышку COVID-19 на производстве", — написал Солодов.
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Общество , Владимир Солодов
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