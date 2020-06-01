Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России попросили смягчить ЕГЭ из-за пандемии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В России попросили смягчить ЕГЭ из-за пандемии
Фото: ТАСС
Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратилась к правительству с просьбой провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году мягко, чтобы максимально снизить стресс у выпускников в условиях пандемии коронавируса. Об этом она заявила в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».
«Мы понимаем, какой стресс может свалиться на наших детей, особенно выпускников, на проверочных работах и экзаменах. Поэтому мы, как только был дан старт ограничительным мерам, направили в правительство письмо с просьбой о рассмотрении гибких подходов к оценке знаний детей, и, безусловно, самый тревожный тут вопрос — это ЕГЭ», — подчеркнула Кузнецова.
Она отметила, что, несмотря на соблюдение «принципа гибкости» при организации экзамена, в 2020 году детям все равно нужно пойти навстречу, поскольку они живут в напряженной психологической атмосфере, что, в свою очередь, может сказаться на демонстрации знаний во время экзамена.
Кузнецова также добавила, что качество знаний, полученных в этом учебном году на дистанционном обучении, «оставляет желать лучшего», поскольку в российских учебных заведениях не оказалось ни технических средств, ни методической базы.
«От "дистанционки" я не в восторге и могу легко понять родителей, которые были обеспокоены тем, что дистанционное образование станет постоянным и заменит традиционные форм», — сказала омбудсмен.
Российские вузы, колледжи и школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Провести ЕГЭ в удаленном формате оказалось невозможно, поскольку, как пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, технологически система к этому не готова. В этой связи сроки проведения переносили уже дважды. По словам президента России Владимира Путина, в 2020 году ЕГЭ начнется 29 июня.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Последние новости
Опубликована новая статистика по коронавирусу в Москве Опубликована новая статистика по коронавирусу в Москве Курс рубля взлетел Курс рубля взлетел Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 июня
Комментарии 1
Общество , Образование , Анзор Музаев , Анна Кузнецова , Рособрнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»
«Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Видео
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
00:47
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
Происшествия
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение