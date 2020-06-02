Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в РФ 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может быть начата уже осенью. Об этом пишет РИА Новости.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», — пояснил он.

При этом Чернышенко отметил, что пока всем «надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция».