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Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в РФ 

Алиса Селезнёва и ещё 16 46 минут назад
Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в РФ
Фото: ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может быть начата уже осенью. Об этом пишет РИА Новости.
«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», — пояснил он.
При этом Чернышенко отметил, что пока всем «надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция».
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 863, до 423 741 человека. В свою очередь в Министерстве обороны России сообщили об отборе 50 добровольцев-военнослужащих, на которых будут проверены безопасность и эффективность вакцины против COVID-19.
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Общество , Ситуация в мире , Дмитрий Чернышенко , Министерство обороны , РИА Новости
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