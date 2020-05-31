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В Крыму отменили плату за нахождение в обсерваторе для приезжих граждан 

ИА Regnum 58 минут назад
Приезжающих в Крым ждет нововведение
Фото: РИА Новости
Власти Крыма отменили плату за пребывание в течение 14-ти суток в условиях обсерватора для граждан, приезжающих на полуостров без конкретной цели и не имеющих регистрации, жилой и коммерческой недвижимости на территории республики. Это следует из текста указа главы региона, опубликованного 31 мая в новой редакции на сайте правительства республики.
Поправки в указ были включены в соответствующий пункт документа, который регламентировал пребывание граждан в обсервации. Из текста была исключена фраза о том, что «расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами».
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 385 положительных тестов на новую инфекцию. Общее число выздоровевших достигло 229 человек, 11 человек скончались.
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Общество , Республика Крым
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