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Выяснилось, от чего зависит течение коронавируса 

Ura.Ru и ещё 2 1 час назад
Раскрыт новый факт о коронавирусе
Фото: ТАСС
Течение коронавируса зависит от качества свертываемости крови. Об этом заявила глава Роспотребназдора Анна Попова.
«Стало понятно, что это иной патогенез (механизм зарождения и развития болезни — ред.), что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».
Попова отметила, что до сих пор многое неизвестно о новой болезни.
Главный санитарный врач также сказала, что вторая волна COVID в России может начаться осенью. По данным врачей, вирус гриппа и COVID-19 могут передаваться от одного больного одновременно, из-за чего течение болезни будет очень тяжелым. Поэтому необходимо раньше провести вакцинацию от гриппа.
В РФ рассказали об этапах отказа от безопасного поведения
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что потерял обоняние, когда заболел COVID-19. Он поделился, что в этом состоянии невозможно отличить «клубнику от курицы».
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Комментарии 7
Общество , Анна Попова , Дмитрий Песков
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