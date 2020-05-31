Раскрыт новый факт о коронавирусе

Течение коронавируса зависит от качества свертываемости крови. Об этом заявила глава Роспотребназдора Анна Попова

«Стало понятно, что это иной патогенез (механизм зарождения и развития болезни — ред.), что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова отметила, что до сих пор многое неизвестно о новой болезни.

Главный санитарный врач также сказала, что вторая волна COVID в России может начаться осенью. По данным врачей, вирус гриппа и COVID-19 могут передаваться от одного больного одновременно, из-за чего течение болезни будет очень тяжелым. Поэтому необходимо раньше провести вакцинацию от гриппа.