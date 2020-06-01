Озвучены новые рекомендации по работе кафе и ресторанов 

Роспостребнадзор дал новые рекомендации по работе кафе и ресторанов после выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

Ведомство рекомендовало заведениям общепита расставить столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, следить за самочувствием работников, обеспечить персонал масками и антисептиками для рук. Для клиентов на входе в рестораны и кафе рекомендовано поставить дозаторы с антисептиками для рук.

Также рекомендовано проводить регулярную уборку и проветривание помещений кафе и ресторанов, и даны рекомендации по мытью посуды. На посуде не должно быть никаких трещин, сколов или поврежденной эмали, а мыть ее необходимо в посудомоечной машине, если же ее нет, то допускается ручное мытье с дополнительной дезинфекцией.

Роспотребнадзоре , комментируя принадлежащему Григорию Березкину РБК новые правила, пояснили, что решено было отказаться идеи обязательного выставления перегородок между столами в кафе и ресторанах.

«В новой версии отменена этапность, перегородки между столиками, предусмотрена возможность использовать многоразовые маски. Социальная дистанция это как раз то самое расстояние, которое поможет сохранить здоровье посетителей и персонала», — пояснил представитель ведомства.