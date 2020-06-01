Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Озвучены новые рекомендации по работе кафе и ресторанов 

Алиса Селезнёва и ещё 30 52 минуты назад
Озвучены новые рекомендации по работе кафе и ресторанов
Фото: ТАСС
Роспостребнадзор дал новые рекомендации по работе кафе и ресторанов после выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.
Ведомство рекомендовало заведениям общепита расставить столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, следить за самочувствием работников, обеспечить персонал масками и антисептиками для рук. Для клиентов на входе в рестораны и кафе рекомендовано поставить дозаторы с антисептиками для рук.
Также рекомендовано проводить регулярную уборку и проветривание помещений кафе и ресторанов, и даны рекомендации по мытью посуды. На посуде не должно быть никаких трещин, сколов или поврежденной эмали, а мыть ее необходимо в посудомоечной машине, если же ее нет, то допускается ручное мытье с дополнительной дезинфекцией.
В Роспотребнадзоре, комментируя принадлежащему Григорию Березкину РБК новые правила, пояснили, что решено было отказаться идеи обязательного выставления перегородок между столами в кафе и ресторанах.
«В новой версии отменена этапность, перегородки между столиками, предусмотрена возможность использовать многоразовые маски. Социальная дистанция это как раз то самое расстояние, которое поможет сохранить здоровье посетителей и персонала», — пояснил представитель ведомства.
«Рамблер» писал, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что даже после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, россиянам придется соблюдать новые требования, в том числе социальную дистанцию.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Комментарии
Общество , Григорий Березкин , Анна Попова , Роспотребнадзор , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-министр МВД раскрыл причину беспорядков в США
Экс-министр МВД раскрыл причину беспорядков в США
Лепс дал совет «бедствующим» артистам
Лепс дал совет «бедствующим» артистам
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В России ответили на приглашение Трампа приехать на G7
В России ответили на приглашение Трампа приехать на G7
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение