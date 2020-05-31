В России изменят правила продажи сигарет 

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Сигареты в России хотят продавать только покупателям не младше 21 года. В Минздраве пришли к мнению о необходимости повысить возрастной ценз для потребителей табака, передает ТАСС.

«Известно, что развитие функции легких у человека завершается к 21 году, а формирование легочной паренхимы может продолжаться до 25 лет, и воздействие любых повреждающих факторов до этого возраста может впоследствии нанести непоправимый вред легочному здоровью», — заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

По её словам, никотин — нейротоксин, который может иметь долгосрочные последствия для развития мозга, вызывать неврозы и нарушать способности к обучению.

Эксперт добавила, что маркетинг табачной индустрии направлен на юных и молодых людей. Поэтому необходимо защитить их законом.

Это уже второй специалист министерства здравоохранения, выступающий с идей повысить возрастной порог для покупки никотиновой продукции с 18 до 21 года. Первым аналогичную идею высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн

В прошлом году правительство РФ утвердило антитабачную концепцию Минздрава. Она предусматривает снижение числа курильщиков к 2035 году до 21%.

Ранее «Рамблер» сообщал , что 31 мая во всем мире День без табака и информируют людей о смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения.

Ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тысяч россиян.