Программу лечения от курения могут включить в ОМС 

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич выступил с предложением включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) лечение от никотиновой зависимости.

Очень важно, чтобы поликлиника, работающая в первую очередь на профилактику заболеваний, взаимодействовала с такими больными, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС, — привели слова врача в РИА Новости.

Он добавил, что никотиновая зависимость признана болезнью во всём мире, поэтому её нельзя игнорировать и надо лечить наравне с другими болезнями.