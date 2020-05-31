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Программу лечения от курения могут включить в ОМС 

News.ru и ещё 3 21 минуту назад
Программу лечения от курения могут включить в ОМС
Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru
Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич выступил с предложением включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) лечение от никотиновой зависимости.
Очень важно, чтобы поликлиника, работающая в первую очередь на профилактику заболеваний, взаимодействовала с такими больными, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС, — привели слова врача в РИА Новости.
Он добавил, что никотиновая зависимость признана болезнью во всём мире, поэтому её нельзя игнорировать и надо лечить наравне с другими болезнями.
Ранее NEWS.ru писал, что сенаторы Совфеда предложили правительству рассмотреть вопрос о повышении возраста покупки алкоголя с 18 лет до 21 года. Сенатор Валерия Рязанский отметил, что в настоящее время вопрос здоровья нации имеет особую актуальность.
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Общество , Другое , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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