Названа новая группа риска для коронавируса 

Профессор МГМУ имени И. М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По его словам, природа предусмотрела то, что у людей все органы и функции обладают «определенным запасом прочности», имеют свой «функциональный резерв». Ученый отметил, что у большинства курящих людей такие «резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией».

«Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу», — сказал Демин.