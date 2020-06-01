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Названа новая группа риска для коронавируса 

Газета.Ru и ещё 7 37 минут назад
Названа новая группа риска для коронавируса
Фото: Reuters
Профессор МГМУ имени И. М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По его словам, природа предусмотрела то, что у людей все органы и функции обладают «определенным запасом прочности», имеют свой «функциональный резерв». Ученый отметил, что у большинства курящих людей такие «резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией».
«Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу», — сказал Демин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Другое , Андрей Демин , ВОЗ
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