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Какой праздник 31 мая 

Мария Иванова 58 минут назад
Какой праздник 31 мая
Фото: РИА Новости
В воскресенье, 31 мая, отмечаются Всемирный день без табака, Всемирный день борьбы с неравенством, Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом и День российской адвокатуры. В этот день родилась певица Наташа Королева и умер актер Вячеслав Невинный.
Накануне, 30 мая, как писал «Рамблер», отмечались Весенний выходной в Великобритании и День святой Жанны д’Арк (в католицизме)
В народном календаре славян 31 мая — Распрягальник, Еремей. Пришел севу край, сеятели и пахари опускались на землю, катались по траве, избавляясь от напряжения.
31 мая провозгласили создание Нидерландского королевства (1815 год), запустили лондонский Биг-Бен (1859), казнили писателя и философа Николая Чернышевского (1864), в окрестностях Парижа состоялась первая в мире велогонка (1868), в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога (1879), во Владивостоке заложили Транссибирскую магистраль (1891), открылась воссозданная Янтарная комната (2003).
31 мая родились царь всея Руси и великий князь Московский Федор I Иоаннович (1557 год), военный министр России Алексей Горчаков (1769), писатель Константин Паустовский (1892), американский актер Клинт Иствуд (1930), белорусская писательница Светлана Алексиевич (1948), певец Владимир Кузьмин (1955), актриса Брук Шилдс (1965), певица Наташа Королева (1973) и ирландский актер Колин Фаррелл (1976).
31 мая скончались король Пруссии Фридрих Вильгельм I (1740 год), американский джазовый композитор Билли Стрэйхорн (1967), писатель Анатолий Иванов (1999), актер Арчил Гомиашвили (2005) и актер Вячеслав Невинный (2009).
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Комментарии
Общество , Константин Паустовский , Колин Фаррелл , Владимир Кузьмин , Клинт Иствуд , Анатолий Иванов , Вячеслав Невинный , Светлана Алексиевич , Николай Чернышевский , Арчил Гомиашвили , Наташа Королева , Великобритания
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