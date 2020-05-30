Какой праздник 31 мая 

В воскресенье, 31 мая, отмечаются Всемирный день без табака, Всемирный день борьбы с неравенством, Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом и День российской адвокатуры. В этот день родилась певица Наташа Королева и умер актер Вячеслав Невинный.
Накануне, 30 мая, как писал «Рамблер», отмечались Весенний выходной в Великобритании и День святой Жанны д’Арк (в католицизме)
В народном календаре славян 31 мая — Распрягальник, Еремей. Пришел севу край, сеятели и пахари опускались на землю, катались по траве, избавляясь от напряжения.
31 мая провозгласили создание Нидерландского королевства (1815 год), запустили лондонский Биг-Бен (1859), казнили писателя и философа Николая Чернышевского (1864), в окрестностях Парижа состоялась первая в мире велогонка (1868), в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога (1879), во Владивостоке заложили Транссибирскую магистраль (1891), открылась воссозданная Янтарная комната (2003).
31 мая родились царь всея Руси и великий князь Московский Федор I Иоаннович (1557 год), военный министр России Алексей Горчаков (1769), писатель Константин Паустовский (1892), американский актер Клинт Иствуд (1930), белорусская писательница Светлана Алексиевич (1948), певец Владимир Кузьмин (1955), актриса Брук Шилдс (1965), певица Наташа Королева (1973) и ирландский актер Колин Фаррелл (1976).
31 мая скончались король Пруссии Фридрих Вильгельм I (1740 год), американский джазовый композитор Билли Стрэйхорн (1967), писатель Анатолий Иванов (1999), актер Арчил Гомиашвили (2005) и актер Вячеслав Невинный (2009).