Какой праздник 31 мая 

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В воскресенье, 31 мая, отмечаются Всемирный день без табака, Всемирный день борьбы с неравенством, Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом и День российской адвокатуры. В этот день родилась певица Наташа Королева и умер актер Вячеслав Невинный

Накануне, 30 мая, как писал «Рамблер», отмечались Весенний выходной в Великобритании и День святой Жанны д’Арк (в католицизме)

В народном календаре славян 31 мая — Распрягальник, Еремей. Пришел севу край, сеятели и пахари опускались на землю, катались по траве, избавляясь от напряжения.

31 мая провозгласили создание Нидерландского королевства (1815 год), запустили лондонский Биг-Бен (1859), казнили писателя и философа Николая Чернышевского (1864), в окрестностях Парижа состоялась первая в мире велогонка (1868), в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога (1879), во Владивостоке заложили Транссибирскую магистраль (1891), открылась воссозданная Янтарная комната (2003).