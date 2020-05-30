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Скончался режиссер Владимир Коновалов 

Газета.Ru 1 час назад
Умер режиссер документальных фильмов о спорте Владимир Коновалов. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ, передает «Москва 24».
"28 мая 2020 года на 85-м году ушел из жизни советский, российский режиссер документального кино, лауреат многочисленных национальных и международных профессиональных наград, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии, академик Всероссийской академии «НИКА» Владимир Федорович Коновалов", — говорится в сообщении.
Известно, что он совместно с режиссерами Саввой Кулишом, Марленом Хуциевым и композитором Микаэлом Таривердиевым в 1993 году организовал кинофестиваль «Окно в Европу».
С 1960 года Владимир Коновалов работал на центральной студии документальных фильмов помощником режиссера.
На протяжении всей своей карьеры он снял свыше 100 фильмов. Среди наиболее известных — «В воротах — Яшин», «Десятая вершина Ирины Родниной», "Эдуард Стрельцов. Вижу поле", «Хроники Олимпиад: взгляд из России» и другие.
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Общество , Владимир Коновалов , Савва Кулиш , Эдуард Стрельцов , Москва24
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