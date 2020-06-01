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В Минздраве сравнили риск заразиться коронавирусом в больнице и магазине 

Lenta.ru и ещё 27 35 минут назад
Оценен риск заразиться коронавирусом в больнице
Фото: РИА Новости
Риск заразиться коронавирусом в больнице значительно ниже, чем в магазине или ином общественном месте. Прежде всего это касается сотрудников медицинских учреждений. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
Она пояснила, что риск при работе «обычным пациентом легкой, средней степени тяжести» снижается благодаря использованию индивидуальных средств защиты.
Семенова также заявила, что считает недопустимым привлекать студентов медицинских факультетов к работе в больницах против их воли. Она пообещала, что в случае появления подобных обращений принимаются «очень жесткие меры». При этом замминистра отметила, что пришедшие к пациентам студенты — «это наш будущий костяк, это будущая основа российского здравоохранения».
По состоянию на 31 мая, в России выявлено 9268 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 400 тысяч. Число вылечившихся увеличилось на 4,4 тысячи и достигло 171,8 тысячи.
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Комментарии
Общество , Татьяна Семенова , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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