«Просто взять и всех выпустить невозможно»

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Прогулки по графику в Москве — необходимое решение в ситуации затянувшейся пандемии коронавируса. Если не начать ослабление ограничений, которое позволяет людям дышать свежим воздухом и заниматься спортом, может возникнуть новая вспышка заболеваемости, заявил сообщил врач и телеведущий Александр Мясников

«Несомненно, соблюдать эти правила следует. При том, что нам всем это надоело и хочется на волю, любой разумный человек должен понимать: после такого большого периода так просто взять и всех выпустить — это невозможно, и ни в одной стране этого не сделали. За этим, конечно, сразу будут следовать вспышка и продление ограничительных мер. Любой карантин подразумевает постепенный выход, просто по определению», -приводит слова Александра Мясникова Агентство городских новостей «Москва».

Вирусолог скептически отнесся к «новой» версии появления COVID-19 Телеведущий считает, что прогулки по расписанию — оптимальный и разумный способ, который позволит людям не выйти на улицы массово. Доктор Мясников также отметил необходимость соблюдения масочно-перчаточного режима.

«Перчатки — средство для того, чтобы сохранить вашу кожу рук от частого употребления антисептиков. При этом перчатки нужно постоянно менять или мыть, либо они должны быть одноразовыми — только тогда они имеют смысл. Если не менять — это источник заразы, любой заразы, не только коронавируса. Все, что вы трогаете в течение дня, держите на ваших перчатках. Можно в магазине потрогать картошку, огурец, помидор, а потом кто-то его возьмет. Это самая негигиеничная вещь, которая только может быть. Поэтому, перчатки — да, при условии, если их постоянно менять или мыть», — сказал Александр Мясников.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал о необходимости плотных масок для людей старше 65 лет.