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Россиянке с подозрением на COVID-19 выдали телефон с балансом минус 2,3 миллиона 

Lenta.ru и ещё 23 1 час назад
Россиянке выдали телефон с балансом минус 2,3 миллиона
Фото: pdmnews.ru
Смартфон она получила для пользования приложением «Социальный мониторинг», которое позволяет контролировать соблюдение зараженными коронавирусом и людьми с ОРВИ режима самоизоляции. О случившемся женщина рассказала изданию «Подъем».
По словам россиянки, она заболела 28 апреля, компьютерная томография легких показала пневмонию. 11 мая врачи пришли взять у нее мазок на коронавирус, первый тест был отрицательный. Второй тест ей сделали 26 мая, на этот раз результат оказался положительным.
«После этого завертелась вся система со звонками и приходами. Я говорю: "У меня телефон плохо работает, все время память переполняется, поэтому пока не дойду до ремонта, приложение ставить не могу". Они притащили мне этот чудо-телефон. (…) Зарядки не было, но я зарядила. Потом попыталась узнать свой номер и увидела на счету минус 2,5 миллиона», — рассказала женщина.
Кроме того, москвичка уточнила, что приложение «Социальный мониторинг» на смартфоне установлено не было, а к Wi-Fi она подключиться не смогла. Также у нее не получилось дозвониться до службы поддержки.
Мобильное приложение «Социальный мониторинг» позволяет отслеживать перемещение зараженных коронавирусом и людей с ОРВИ. Пользователи неоднократно жаловались на его работу. Так, в частности, 22 мая стало известно о семейной паре, которая получила 11 штрафов на 44 тысячи рублей за «прогулки» на балконе.
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Общество , Ситуация в мире , COVID-19
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