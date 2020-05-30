Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народный артист России умер из-за коронавируса 

Майк Габриелян и ещё 12 41 минуту назад
Народный артист России умер из-за коронавируса
Фото: ramt.ru
Народный артист России Юльен Балмусов скончался на 80-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского академического Молодежного театра (РАМТ).
Балмусов был старейшим артистом театра и обладал редким природным дарованием.
«Сочетание глубокого проникновения во внутренний мир создаваемого образа с блестящей отточенностью внешнего рисунка роли, уникальное чувство партнерства, исключительные работоспособность и требовательность к себе, высокий профессионализм сделали Юльена Сергеевича Балмусова не просто ведущим артистом театра, но еще и настоящим эталоном высокого служения искусству для нескольких поколений артистов театра», — сказали в РАМТ.
Балмусов работал в РАМТ с 1962 года. Он сыграл порядка 100 ролей. В 1985 году был награжден Госпремией РСФСР за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго.
Также Балмусов сыграл свыше 20 ролей в кино у режиссеров Сергея Бондарчука, Андрея Кончаловского, Константина Худякова. Он исполнил роль Феликса Дзержинского в фильмах «Сокровище республики», «Слуша-ай!», «Залп Авроры», «На одной планете». В 2000-е актер сыграл в сериалах «Папины дочки», «Деревенская комедия», «Супруги» и других картинах.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Комментарии 34
Общество , Другое , Сергей Бондарчук , Андрей Михалков-Кончаловский , Феликс Дзержинский , Юльен Балмусов , Виктор Гюго , Константин Худяков , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
«Достал и засунул каждому в рот»
«Достал и засунул каждому в рот»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Видео
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
У Белого дома начались столкновения
00:37
У Белого дома начались столкновения
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение