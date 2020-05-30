Народный артист России умер из-за коронавируса 

Народный артист России Юльен Балмусов скончался на 80-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского академического Молодежного театра (РАМТ).
Балмусов был старейшим артистом театра и обладал редким природным дарованием.
«Сочетание глубокого проникновения во внутренний мир создаваемого образа с блестящей отточенностью внешнего рисунка роли, уникальное чувство партнерства, исключительные работоспособность и требовательность к себе, высокий профессионализм сделали Юльена Сергеевича Балмусова не просто ведущим артистом театра, но еще и настоящим эталоном высокого служения искусству для нескольких поколений артистов театра», — сказали в РАМТ.
Балмусов работал в РАМТ с 1962 года. Он сыграл порядка 100 ролей. В 1985 году был награжден Госпремией РСФСР за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго.
Также Балмусов сыграл свыше 20 ролей в кино у режиссеров Сергея Бондарчука, Андрея Кончаловского, Константина Худякова. Он исполнил роль Феликса Дзержинского в фильмах «Сокровище республики», «Слуша-ай!», «Залп Авроры», «На одной планете». В 2000-е актер сыграл в сериалах «Папины дочки», «Деревенская комедия», «Супруги» и других картинах.