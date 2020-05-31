Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кузбассе выявили 25 случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
В Кузбассе выявили 25 случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Второй день подряд количество заразившихся коронавирусом в Кузбассе составляет 25 человек, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
В субботу сообщалось, что в Кузбассе было выявлено также 25 новых заразившихся.
"Еще у двадцати пяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести двадцать девять человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса триста девять больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, по семь новых случаев выявлено в Белово и Кемерово, четыре — в Новокузнецке, по одному в Калтане, Киселевске, Краснобродском, Междуреченске, Тайге, Новокузнецком и Яшкинском районах. Среди новых выздоровевших — три жителя Новокузнецка, двое из Мысков, по одному — из Прокопьевска и Кемерово.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 545 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 229 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9634 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Комментарии
Общество , Ситуация в мире , Сергей Цивилев , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Одесситы встретили ослабление карантина в ночных клубах
Одесситы встретили ослабление карантина в ночных клубах
Подсчитано число безработных из-за COVID-19 москвичей
Подсчитано число безработных из-за COVID-19 москвичей
Дочь Малинина требует с отца 15 миллионов
Дочь Малинина требует с отца 15 миллионов
Пока вы дома: Лавров назвал плюсы пандемии
Пока вы дома: Лавров назвал плюсы пандемии
Видео
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
Наука и техника Наука
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение