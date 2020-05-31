В Кузбассе выявили 25 случаев COVID-19 

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Второй день подряд количество заразившихся коронавирусом в Кузбассе составляет 25 человек, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева

В субботу сообщалось, что в Кузбассе было выявлено также 25 новых заразившихся.

"Еще у двадцати пяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести двадцать девять человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса триста девять больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , по семь новых случаев выявлено в Белово и Кемерово, четыре — в Новокузнецке, по одному в Калтане, Киселевске, Краснобродском, Междуреченске, Тайге, Новокузнецком и Яшкинском районах. Среди новых выздоровевших — три жителя Новокузнецка, двое из Мысков, по одному — из Прокопьевска и Кемерово.

По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 545 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 229 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9634 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.