Экс-кандидат в Мосгордуму от КПРФ и активистка Московского горкома компартии Людмила Еремина призывает жечь антенны сотовой связи. На своей странице в Facebook она опубликовала статью о том, как в Северной Осетии местные жители сожгли антенну МТС , опасаясь того, что людей хотят облучить 5G-антеннами, а затем «чипировать».

«Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Никто нам не поможет, кроме нас самих! Слава Богу, народ просыпается!» — написала комментарий к статье Еремина.

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«Валера Рашкин, успокой женщину!» — попросил ведущий депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в своем telegram-канале.

Ранее появилась информация о том, что местные жители осетинского села Ногир сожгли вышку сотовой связи, поверив в слухи о том, что 5G приводит к облучению, а затем людей могут «чипировать». До этого антенны сотовой связи по такой же причине ломали и жгли в ряде западных стран.