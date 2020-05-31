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Соловьев призвал усмирить активистку КПРФ. Она поддержала идею жечь антенны сотовой связи 

Ura.Ru 23 минуты назад
«Валера Рашкин, успокой женщину!»
Фото: ТАСС
Экс-кандидат в Мосгордуму от КПРФ и активистка Московского горкома компартии Людмила Еремина призывает жечь антенны сотовой связи. На своей странице в Facebook она опубликовала статью о том, как в Северной Осетии местные жители сожгли антенну МТС, опасаясь того, что людей хотят облучить 5G-антеннами, а затем «чипировать».
«Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Никто нам не поможет, кроме нас самих! Слава Богу, народ просыпается!» — написала комментарий к статье Еремина.
На пост коммунистки в соцсети отреагировал телеведущий Владимир Соловьев.
«Валера Рашкин, успокой женщину!» — попросил ведущий депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в своем telegram-канале.
Ранее появилась информация о том, что местные жители осетинского села Ногир сожгли вышку сотовой связи, поверив в слухи о том, что 5G приводит к облучению, а затем людей могут «чипировать». До этого антенны сотовой связи по такой же причине ломали и жгли в ряде западных стран.
Позже депутат Госдумы, координатор «НОД» Евгений Федоров назвал вышки для связи 5G иностранным оружием. Он считает, что эпидемия коронавируса тоже является частью войны против России, а вслед за этим стоит ожидать инициативы массового внедрения чипов.
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Комментарии 2
Общество , Соцсети , Евгений Федоров , Владимир Соловьев , Валерий Рашкин , Мосгордума , Госдума , КПРФ , МТС , Республика Северная Осетия — Алания
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