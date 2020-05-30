Москвичам отказали в поездках на море

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Попова рассказала, какие регионы могут первыми отправить жителей на отдых 

РИА Новости 48 минут назад
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Фото: РИА Новости
Регионы России с благополучной эпидситуацией первыми смогут отправлять своих жителей на отдых, москвичи пока смогут отдыхать в своем субъекте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развивать в тех местах, где мы привыкли отдыхать. Это хороший вопрос, на мой взгляд, какие регионы первыми смогут отправлять своих граждан, своих жителей на отдых, потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1".
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"Москвичи пока смогут отдыхать в субъекте, внутри своего субъекта, это тоже хорошая возможность", — отметила она, добавив, что многие "с удовольствием отдыхают в своей полосе".
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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